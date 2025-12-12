Perros peregrinos, una tendencia este 12 de diciembre

CIUDAD DE MÉXICO.- Cada 12 de diciembre, millones de personas se dirigen al Cerro del Tepeyac para festejar el cumpleaños de la Virgen de Guadalupe.

Esta tradición, histórica para México, no solo es un reflejo de la profunda fe que se resguarda en los corazones de los mexicanos, sino de la solidaridad del pueblo, pues año con año, cientos de personas se suman a las peregrinaciones donando comida, bebidas y otros servicios para quienes visitan a la Virgen.

No obstante, el paso de los peregrinos por la Ciudad de México también deja una serie de problemas, como el abandono de cientos de perros peregrinos en la capital.

¿Qué son los perros peregrinos y su situación actual?

Con el paso de los años se le ha llamado "perros peregrinos" a las mascotas de las personas que visitan la capital con motivo de la celebración Guadalupana y que a propósito o accidentalmente, son abandonados en la ciudad tras el regreso de sus dueños a sus localidades; así como a aquellos lomitos que se unen a las peregrinaciones en busca de comida, compañía o afecto.

Acciones del Gobierno para ayudar a los perros abandonados

Iniciada la celebración a la Virgen de Guadalupe este 12 de diciembre, ya se han reportado los primeros casos de perritos peregrinos abandonados en las inmediaciones de la Basílica.

Por segundo año consecutivo, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Agencia de Atención Animal de la capital, ha desplegado a especialistas para llevar a cabo jornadas de salud y chequeo a estos perritos.

El "Operativo Perrito Peregrino" busca brindar ayuda a los perros que se integran a las excursiones guadalupanas, ya sea porque acompañan a sus dueños o porque se acercan a los grupos en busca de comida, calor o afecto.

Ana Villagrán, directora general de la agencia, explicó que en las grandes peregrinaciones es común ver a personas caminar con sus mascotas, pero también a animales que quedan sin dueño o que son abandonados.

Cómo puedes colaborar con los perros peregrinos

El operativo estará activo del 8 al 13 de diciembre y la agencia informó que la ciudadanía puede sumarse:

· Ofreciendo hogares temporales.

· Acompañando en las rutas de madrugada.

· Donando alimentos para su atención nocturna y posterior cuidado.

· Apoyando en el traslado de los animales a espacios resguardados.

· Colaborando en la promoción para encontrar familias definitivas.

· Ayudando con el paseo de los perros mientras permanecen en resguardo.