Acusa reportera amenazas del Alcalde de Cuautla

Rosa Eugenia Linares Morán, mejor conocida en el gremio periodístico como Rosy Linares, es una fotoperiodista independiente que además es cuidadora primaria de Daniel, un niño con discapacidad de quien no se separa ni para trabajar.

El 31 de julio pasado, aseveró la comunicadora, el Presidente Municipal de Cuautla le habló por teléfono para amenazarla, luego de que publicara fotos de las elecciones internas del partido político Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y de convivios supuestamente organizados por el Edil en los que captó al hijo de este funcionario.

Ese día, medios locales dieron cuenta de acarreo y entrega de apoyos y despensas durante las votaciones.

Alrededor de 30 minutos después de la publicación de la reportera en redes sociales, Rosy recibió una llamada telefónica de un número desconocido. Linares contestó y era el acusado, quien le exigió a gritos que bajara la foto de su hijo.

Según lo indicado por Linares, el político le indicó que él no se metía con su hijo con discapacidad.

"Que si así yo quería jugar que me aguantara", recordó sobre la amenaza.

"Yo hice mi labor periodística de hacer rondines cerca del lugar donde se llevaron a cabo las votaciones, tomo fotos y video y en una de esas va el hijo del Alcalde (...) eso fue a las 12:00, él aproximadamente a las 12:30 me llama, cuando él me amenaza que baje la foto y todo eso, yo la elimino, dejo el texto y dejo una foto, pero ya quito la foto de su hijo ante la amenaza", contó a este medio.

Por estos hechos, para recibir protección para ella y su niño, y que se evite que estas prácticas ocurran en contra de periodistas, Rosy interpuso una demanda ante la Fiscalía General del Estado de Morelos.

En la conferencia semanal realizada el pasado lunes por el Ayuntamiento, se le cuestionó por esta acusación al Presidente Municipal, quien pidió presentar pruebas y lo relacionó con un asunto político.

"En absoluto, yo no me dedico a estar amenazando a la gente, mucho menos a las mujeres. Soy un hombre de familia, sí, defiendo a mis hijos definitivamente, eso es otra cosa. Defiendo a mi esposa, defiendo a mis seres queridos como cualquiera de nosotros lo haríamos, pero jamás amenazaría y mucho menos a algún compañero o compañera de ustedes", aseveró el morenista.

Al respecto, la periodista comentó que tiene las pruebas de esa llamada y reprochó que se trata de politizar este asunto, que en dado caso sería un asunto entre los propios morenistas.

"Yo en mi declaración agregué que tengo 51 años y en mis 51 años de vida jamás me he afiliado a ningún partido político. Él (Alcalde) en ningún momento niega ni da a conocer que me llamó él por teléfono", expuso.

Rosy recibió una pulsera de pánico, y rechazó la escolta ofrecida, al indicar que se trataría de policías municipales y teme que reciban instrucciones de parte del Alcalde.

Artículo 19 se pronuncia

Al respecto, la organización Artículo 19 hizo señalamientos al Alcalde y a su hijo, a quienes ligó con irregularidades en la demarcación.

"Artículo 19 rechaza las amenazas en contra de la reportera independiente Rosy Linares por parte del alcalde Rodrigo Arredondo López de Cuautla, Morelos. Es importante señalar que a Rodrigo Luis Arredondo García, hijo del alcalde, anteriormente se le ha señalado en distintas notas sobre operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y se tuvo conocimiento, a través de notas, que ha sido investigado por ejercicio Ilícito del servicio público, abuso de autoridad, peculado y enriquecimiento Ilícito", señaló la asociación.

"Estas amenazas que provienen de funcionarias/os públicos son preocupantes, ya que de acuerdo a lo registrado por Artículo 19, en el informe Negación en 2021 las personas servidoras públicas fueron la principal fuente agresora contra periodistas y medios de comunicación, como viene sucediendo desde 2009", agregó.

Informaron, además, que en 2021, de los 644 ataques registrados, el Estado mexicano estuvo involucrado en por lo menos 274 de ellos, es decir, el 42.55 por ciento del total de agresiones, se vinculan con personas funcionarias públicas, lo que se traduce también en que dos de cada cinco agresiones contra la prensa en México son cometidas por autoridades.