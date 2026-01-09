¿Quién era Carlos Castro, reportero asesinado en Poza Rica, Veracruz?

El pasado jueves 8 de enero se reportó el asesinato de Carlos Castro, reportero de nota roja, en el municipio de Poza Rica ubicado al norte de Veracruz, convirtiéndose en el undécimo periodista asesinado desde el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con reportes, Carlos fue atacado al interior del restaurante bar TrogueBirria de la colonia Cazones, donde recibió impactos de bala, causándole la muerte en el lugar. Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Veracruz abrió una carpeta de investigación por el homicidio y está colaborando ampliamente para que los responsables sean detenidos.

¿Qué se sabe sobre el asesinato de Carlos Castro?

El caso se ha difundido por diversos foros de internet y ha generado exigencias de justicia por parte de gremios periodísticos y organismos internacionales. La Comisión Estatal de Atención y Protección de Periodistas (CEAPP) y el Observatorio sobre libertad de expresión y violencia contra periodistas, lamentaron su fallecimiento, condenaron el crimen y exhortaron a las autoridades a esclarecer el caso.

Originario de Veracruz, Carlos Leonardo Ramírez Castro de 26 años se desempeñaba como director y reportero especializado en temas de seguridad pública y "nota roja" del portal Código Norte Veracruz, un medio local con más de 68 mil seguidores en Facebook, dedicado a cubrir accidentes, hechos policiales y noticias de impacto en la región norte del estado.

En ocasiones anteriores había colaborado con diversos medios locales en Veracruz, incluyendo Vanguardia, Noreste y La Opinión de Poza Rica. Actualmente también trabajaba para el Portal Enfoque, cubriendo a fuentes policiales en casos como arrestos, crímenes, homicidios, secuestros y casos de corrupción.

Acciones de la CEAPP tras el asesinato de Carlos Castro

De acuerdo con medios locales, Castro había recibido amenazas relacionadas con su labor informativa. Por ello, en 2024 le ofrecieron medidas de protección por parte de la CEAPP, ante el riesgo a su vida. Estos mecanismos caducaron cuando salió del estado en 2024 y no se reactivaron a su regreso en agosto de 2025, según informes de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

El estado de Veracruz se ha convertido en un área con altos índices de violencia y uno de los focos más peligrosos para ejercer el periodismo en México, especialmente para quienes cubren temas de crimen organizado y violencia.

Impacto del crimen en la comunidad periodística de Veracruz

Además, algunas organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF) han destacado que 2025 fue uno de los años más mortíferos para periodistas en México en al menos tres años, con cifras alarmantes de asesinatos. El año pasado, RSF ubicó al país como el segundo país "más peligroso para ejercer periodismo", detrás de Gaza.