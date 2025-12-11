Camión atropella a 2 peregrinos, uno muere sobre la México-Veracruz

XAPAPA, Ver.- Dos peregrinos guadalupanos fueron atropellados sobre la carretera México-Veracruz, a la altura del municipio tlaxcalteca de Huamantla, donde se reportó el fallecimiento de uno de ellos.

Los hechos ocurrieron en la colonia Nuevos Horizontes del municipio de Huamantla (en los límites con Puebla), donde un camión atropelló a los dos peregrinos, un hombre de unos 30 años originario de Hidalgo y una mujer de 65 años de Puebla.

Detalles del accidente en Huamantla

A través del número de emergencias 9-1-1 se recibió el reporte cerca de la medianoche de ayer, por lo que acudieron al lugar diversas fuerzas de seguridad y rescate.

Las dos víctimas fueron trasladadas de manera inmediata a un hospital en Huamantla, sin embargo, la mujer falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Acciones de las autoridades tras el atropello

En los últimos días, han sido frecuentes las peregrinaciones en honor a la Virgen de Guadalupe en las principales carreteras federales, estatales y autopistas de la zona, por lo que autoridades han realizado un llamado a conducir con precaución.