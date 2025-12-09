Peregrinos adelantan llegada a la Basílica

A unos días de la celebración del 12 de diciembre, miles de peregrinos provenientes de distintos estados del país han comenzado a arribar de manera anticipada a la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, para rendir homenaje a la Virgen y cumplir promesas de fe, agradecimiento y devoción.

Desde la madrugada, grupos enteros avanzan por las principales vialidades cargando velas, imágenes religiosas, estandartes y flores, acompañados de cantos y música. Algunos llegan caminando durante varios días, mientras que otros combinan tramos en vehículo con largas jornadas a pie, enfrentando cansancio, frío y trayectos extenuantes.

Historias de fe y devoción entre los peregrinos

Dolores Leonor López, peregrina originaria de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, relató que desde hace diez años realiza el viaje como muestra de agradecimiento por un problema de salud que logró superar. "Es un camino largo y complicado, pero con amor lo hace uno", expresó al llegar al atrio de la Basílica junto a su grupo.

López forma parte del Club de Peregrinos Descalzos, quienes iniciaron el trayecto en automóvil, pero planean regresar corriendo y sin calzado como acto de gratitud. Su esposo, coordinador del grupo, mantiene esta tradición desde su etapa estudiantil, motivado por la fe y el compromiso adquirido con el paso de los años.

Recorrido de los peregrinos hacia la Basílica de Guadalupe

Desde otros puntos del país también se suman historias similares. Pablo Galindo, proveniente de Tulancingo, Hidalgo, llegó acompañado de imágenes religiosas y una banda musical. "Quise venir por gusto y para agradecer salud y empleo", comentó al cumplir su promesa tras varias horas de camino.