Inundan la Basílica de Guadalupe más de 13 millones de peregrinos

Miles de personas se congregaron este viernes en la basílica de Guadalupe, en el norte de la capital mexicana, para participar en una de las peregrinaciones católicas más importantes de América Latina. La jornada, marcada por rezos, música y danzas tradicionales, coincide con el aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe en 1531 al indígena Juan Diego.

¿Qué simboliza la Virgen de Guadalupe para los mexicanos?

La presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó la ocasión para conversar con el papa León XIV y extenderle una invitación formal a visitar México. En su cuenta oficial de X, la mandataria señaló que la Virgen es un símbolo de identidad y paz para todos los mexicanos, más allá de la religión que profesen.

El flujo de peregrinos hacia la basílica fue constante desde las primeras horas de la mañana. Según datos del gobierno de la capital, en los últimos días más de 13 millones de personas han pasado por el templo, muchos caminando largas distancias desde distintos puntos del país para cumplir con su devoción.

Detalles sobre la peregrinación a la basílica de Guadalupe

Entre los asistentes, algunos recorrieron las calles arrodillados, mientras grupos de danzantes prehispánicos acompañaban los rituales al ritmo de tambores, honrando al sol y a la Madre Tierra. Otros llevaron imágenes y veladoras de la Virgen, mezclando la tradición católica con expresiones culturales propias del sincretismo mexicano.

Acciones de Claudia Sheinbaum en la celebración religiosa

La participación de la presidenta en este evento resalta la importancia de la Virgen de Guadalupe en la cultura y la sociedad mexicana, así como su papel en la promoción de la paz y la unidad entre los ciudadanos.