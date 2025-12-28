Gusano barrenador causa pérdidas de 15 mil mdp

Ciudad de México.- A más de un año del cierre de la exportación de ganado mexicano a Estados Unidos por la presencia del gusano barrenador, la ganadería nacional enfrenta una crisis silenciosa con fuertes impactos económicos y productivos, advirtió el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, quien llamó a atender de inmediato la problemática.

El legislador destacó información publicada por EL UNIVERSAL, en la que se estima que las pérdidas económicas derivadas de esta plaga ascienden a alrededor de 15 mil millones de pesos, afectando de manera directa a miles de productores, principalmente en el sur y sureste del país.

Entre las principales consecuencias, señaló que cerca de un millón de becerros no pudieron ser exportados al mercado estadounidense, lo que provocó la pérdida de ingresos por aproximadamente 700 millones de dólares para el sector ganadero nacional.

Añorve Baños subrayó que más de dos millones de reses han sido sometidas a estrictos controles sanitarios, lo que ha encarecido la producción entre mil 200 y 2 mil pesos por animal, costos que deben absorber los propios ganaderos ante la falta de apoyos suficientes.

Indicó que, ante este panorama, los productores se han visto obligados a vender su ganado en el mercado interno a precios más bajos, reducir inventarios y ajustar operaciones para sobrevivir, situación que impacta directamente en el empleo y en la economía de las comunidades rurales.

El senador agregó que, de acuerdo con cifras oficiales, en el país se han registrado casi 12 mil casos de gusano barrenador, concentrados principalmente en entidades como Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Campeche, donde la actividad ganadera es clave para el desarrollo regional.

Finalmente, Añorve Baños reiteró que, si bien existen algunos esfuerzos gubernamentales, la reactivación de las exportaciones sigue pendiente, por lo que insistió en la necesidad de soluciones integrales, apoyo directo y una coordinación efectiva entre autoridades para evitar que la crisis del campo se prolongue.