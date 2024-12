Pepe Aguilar dedica emotivo video a su esposa Aneliz

Por: El Universal

Diciembre 08, 2024 - 04:25 p.m.

Para el cantante Pepe Aguilar, su voz no solo es una herramienta de trabajo; es su manera más auténtica de expresar emociones. Esta vez, el intérprete de "Prometiste" utilizó su talento para dedicar un emotivo video a su esposa, Aneliz Álvarez, en su cumpleaños.

En el video, el famoso eligió interpretar "Donde quiera que tú vayas", tema de su álbum de 1994, adaptándolo con un estilo más íntimo. La publicación, compartida en su cuenta de Instagram, combina imágenes de Aneliz y momentos significativos de su vida, acompañadas de un mensaje lleno de admiración: "A lo largo de nuestra vida juntos, he descubierto en ti una fortaleza que inspira y guía".

El cantante recordó la conexión que los une desde el principio y destacó cómo su amor ha superado cualquier desafío.

"En días de sol y en las tormentas, has sido la luz que me muestra el camino a casa", expresó.

Pepe concluyó su dedicatoria reafirmando el lugar especial que ocupa Aneliz en su corazón: "Amada esposa y pilar de nuestra familia. Feliz cumpleaños".

Junto al material audiovisual, el artista añadió la frase: "A donde vayas iré".

Una historia de amor que comenzó en 1990

Pepe y Aneliz se conocieron cuando ella, entonces modelo, participó en un video musical de Antonio Aguilar Jr. Impactado por su carisma, Pepe encontró la excusa perfecta para invitarla a salir.

"Le hablé: 'Oye, dame chance de invitarte a un café, acabo de ver tu casting y estás guapérrima. Me encantaría que también hicieras algo en un video mío'", recordó en el programa "En compañía de".

Desde ese momento, no dejaron de hablar hasta llegar al altar en 1997. Actualmente, Aneliz trabaja junto a Pepe y es considerada un pilar en su equipo, además de ser una madre y esposa discreta.

Incluso, Don Antonio Aguilar llegó a ser su cómplice, dándole consejos para conquistar a su hijo.

"Cuando me bajaba del autobús para verlo, siempre me llamaba la atención para que me pintara la boca", compartió Aneliz en "Al rojo vivo".

Antes de su matrimonio con Aneliz, Pepe estuvo casado con Carmen Treviño, madre de su primer hijo, Emiliano.