Beneficios de la Ley 73 del IMSS para pensiones: pensión vitalicia y más

La Ley 73 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) les permite a los trabajadores acceder a una pensión según el número de semanas cotizadas y el promedio salarial, convirtiéndose en una de las opciones más atractivas para obtener una jubilación digna y justa.

Este esquema solo aplica para las personas que comenzaron su vida laboral antes del 1 de julio de 1997, mientras que las nuevas generaciones, bajo la nueva Ley 97, tendrán que diseñar otras estrategias de ahorro a largo plazo para asegurar un retiro pleno e íntegro.

¿Qué beneficios tiene la Ley 73 del IMSS?

Estos son algunos de los beneficios de pensionarte bajo este régimen:

Pensión vitalicia garantizada:

Al pensionarte bajo este régimen, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) te ofrece una pensión mensual durante toda tu vida, es decir, no dependerás únicamente del saldo que hayas acumulado en tu AFORE.

Cálculo favorable y ajustes frecuentes

Este 2025 el monto de la pensión se calcula tomando en cuenta el promedio del salario base de los últimos cinco años (o las últimas 250 semanas cotizadas) y el total de semanas cotizadas.

Además, la pensión se ajusta conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), por lo que se realicen aumentos anualmente, dependiendo de los cambios en la inflación y en el salario mínimo.

Menos requisitos

Para tener derecho a este esquema de pensión, las personas deben haber comenzado a cotizar antes del 1 de julio de 1997 y contar con un mínimo de 500 semanas cotizadas, mientras que las personas bajo la Ley 97 necesitan reunir 850 semanas cotizadas en 2025.

Además, puedes solicitarla por cesantía en edad avanzada desde los 60 años o por vejez a partir de los 65 años, para esto debes encontrarte fuera del empleo remunerado y haber tramitado tu baja ante el IMSS al momento de realizar la solicitud.

Acceso a servicios médicos y a la Modalidad 40

La pensión bajo la Ley 73 incluye atención médica y hospitalaria, además de derecho a medicamentos para el trabajador retirado y sus dependientes económicos.