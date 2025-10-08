Inicia entrega de tarjetas Pensión Mujeres Bienestar

La secretaria del Bienestar Ariadna Montiel informó que iniciará la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar que beneficiará con un apoyo económico a casi 2 millones de mujeres, de entre 60 a 64 años, que se registraron en el mes de agosto.

Por medio de un comunicado, la funcionaria compartió que únicamente la entrega de esta tarjeta se dará a la persona beneficiaria y será dentro de un sobre sellado. Agregó que este apoyo contribuye a la independencia económica de las mujeres.

¿Cómo será la entrega de tarjetas Pensión Mujeres Bienestar?

En caso de que seas beneficiaria de este apoyo económico, existen dos formas para que consultes los detalles sobre fecha, hora y lugar donde será entregada la tarjeta:

Te llegará un mensaje SMS al celular que compartiste como medio de comunicación para conocer el día y lugar de la cita. En el mensaje vendrá tu nombre completo, así como los datos de fecha, hora, lugar y número de folio para tu cita.

También puedes revisar la página de la Secretaría de Bienestar en donde se publicará el buscador con CURP para consultar el día, hora y lugar.

Para ubicar el módulo de entrega, consultar la página oficial de la Secretaría de Bienestar www.gob.mx/bienestar

Documentos que debes llevar para entrega de tarjetas Pensión Mujeres Bienestar

Cuando acudas al módulo de entrega para recoger tu tarjeta Pensión Mujeres Bienestar, deberás llevar:

Identificación oficial (original y copia)

El talón morado del registro de solicitud

En el lugar, a las mujeres beneficiadas se les tomará una fotografía en el momento de la entrega de su tarjeta, esto, con el fin de que quede evidencia de que ha sido entregada a la persona correcta.

La secretaria del Bienestar enfatizó que hasta ahora suman un millón de mujeres de 63 y 64 años que ya reciben esta pensión por primera vez en la historia y a solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.