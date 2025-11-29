Sheinbaum celebra 3 millones de beneficiarias de Mujeres Bienestar

Al rechazar, otra vez, la frase de "calladita te ves más bonita", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reprobó comentarios misóginos y reiteró que "es tiempo de mujeres", además que insistió en que no la van a debilitar por su género.

¿Qué ocurrió?

Al encabezar la Pensión Mujeres Bienestar en Puerto Morelos, Quintana Roo, Sheinbaum Pardo celebró también que la Pensión Mujeres Bienestar llega a tres millones de beneficiarias. "Cuando estuve por aquí en campaña, dije que todas las mujeres de 60 a 64 años iban a tener un apoyo y hoy es una realidad. En nuestro país, más de 3 millones de mujeres que tienen entre 60 y 64 reciben un apoyo", destacó la mandataria federal.

"Nunca más calladitas las mujeres en México. Nunca más que nos digan que somos menos por ser mujeres", expresó al destacar la Cartilla de Derechos de las Mujeres, y la construcción de los Centros Libres de Violencia en cada municipio del país, así como el reconocimiento y recuperación de las mujeres en la historia.

"Son momentos de transformación en nuestro país, hermosos momentos que estamos viviendo. Hay que sentirnos muy orgullosas y orgullosos de este momento trascendental en la historia de México. Y hay algunos que nos critican y piensan que por ser mujeres nos vamos a debilitar, todo lo contrario, no conocen a las mujeres: Nosotras, mientras más nos dicen, más nos fortalecemos", declaró.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría de Bienestar, reconoció la figura de la primera presidenta de México. Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de Mujeres, aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum es "la mujer más importante a nivel global que en este momento está gobernando". Llamó a vivir que "es tiempo de mujeres" y destacó los trabajos del gobierno federal para protegerlas, como la Red Nacional de Tejedoras de la Patria y la Cartilla de Derechos.

"Somos más las personas buenas, hay que seguir defendiendo nuestro proyecto de transformación y seguir acompañando a nuestra presidenta", expresó Hernández. La gobernadora Mara Lezama expresó que "no solo es tiempo de mujeres, sino que es tiempo de mujeres libres de violencia". Externó que la presidenta Claudia Sheinbaum "no está sola".

La señora Martha Patricia agradeció la Pensión Mujeres Bienestar y externó "mucha fortaleza" a la titular del Ejecutivo federal.