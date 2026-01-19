Pago Pensión Bienestar 2026: quiénes reciben el apoyo este lunes

CIUDAD DE MÉXICO.- La Pensión Bienestar 2026 avanza en la entrega del apoyo económico correspondiente al bimestre enero-febrero, un proceso que beneficia a millones de personas inscritas en los distintos Programas para el Bienestar en México.

Durante esta etapa, la Secretaría de Bienestar mantiene el esquema de pagos escalonados para asegurar una dispersión ordenada y sin contratiempos.

¿Quién recibe su pago este lunes 19 de enero?

La distribución de los recursos se efectúa con base en el calendario oficial de pagos, el cual organiza los depósitos de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario. Este mecanismo busca evitar aglomeraciones y garantizar que el apoyo llegue de manera eficiente a toda la población registrada. Según el calendario de pagos de la Pensión Bienestar, este lunes 19 de enero corresponde el depósito a las personas cuyo primer apellido inicia con la letra M.

El pago aplica para todos los programas sociales incluidos en la dispersión bimestral, siempre que las personas formen parte del padrón activo de beneficiarios.

Montos de la Pensión Bienestar en 2026

Para este año, los montos bimestrales de la Pensión Bienestar 2026 quedaron establecidos de la siguiente manera:

- Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6,400 pesos

- Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos

- Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3,300 pesos

- Programa para Madres Solteras y Trabajadoras: 1,650 pesos

Los recursos se depositan directamente en la Tarjeta del Bienestar, por lo que no es necesario acudir a módulos ni realizar trámites adicionales.

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar en enero de 2026

La dispersión de pagos continuará durante el resto del mes conforme al siguiente orden alfabético:

- N, Ñ, O: martes 20 de enero

- P, Q: miércoles 21 de enero

- R: jueves 22 y viernes 23 de enero

- S: lunes 26 de enero

- T, U, V: martes 27 de enero

- W, X, Y, Z: miércoles 28 de enero