Días para cobrar Pensión Bienestar y apoyo a Madres Trabajadoras

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció que los derechohabientes del programa pensión adultos mayores, mujeres Bienestar, personas con discapacidad y madres trabajadoras, podrán disponer de sus recursos si la letra de su primer apellido inicia con M.

"Aviso Importante. Si tu apellido comienza con la letra M, a partir del 12 y 15 de septiembre, podrás disponer de tu recurso correspondiente al bimestre septiembre-octubre de las #PensionesBienestar y del programa #MadresTrabajadoras", explicó la titular del Bienestar.

En redes sociales, señaló que, de acuerdo con el calendario del pago de pensiones y programas, a partir del 12 y 15 de septiembre se podría disponer de los recursos a partir del día del depósito.

Los beneficiarios de la pensión reciben una tarjeta del Banco del Bienestar, a la cual se les realizan sus pagos bimestrales directamente y pueden retirarlos por medio de cajeros automáticos y ventanillas de las sucursales del banco. Además, pueden utilizar la tarjeta como la de cualquier otro banco, en cualquier establecimiento que acepte este medio de pago.