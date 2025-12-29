Laura Itzel Castillo destaca aprobación de Ley contra la extorsión

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, destacó la aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, lo que representa un paso firme para proteger a las víctimas y fortalecer la confianza en la presentación de las denuncias.

¿Qué establece la nueva Ley General para Prevenir la Extorsión?

En un mensaje difundido en redes sociales, sostuvo que dicha Ley establece penas para este ilícito de hasta 25 años de prisión, reglas mucho más estrictas en los centros penitenciarios, una mejor coordinación para el combate estratégico de este delito, así como atención a las víctimas y a los testigos.

Dijo que por primera vez se contempla que haya protección a las víctimas, "desde luego, porque no tienen que revelar sus datos".

Acciones del Senado para proteger a las víctimas

Con ello, agregó, se reducen las posibles represalias, se evita la revictimización y, sobre todo, que las medidas implementadas fortalecen la confianza para poder llevar a cabo la denuncia.

Castillo Juárez dijo que, con este tipo de iniciativas, el Senado seguirá apoyando la mayor protección a la población en nuestro país, además de que, con leyes como ésta, esta Cámara cierra el año con acciones concretas para avanzar en la transformación del país.