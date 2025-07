No estaba en mi responsabilidad asignar contratos, dice Peña

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras calificar de dolosas y sin sustento las '"insinuaciones" de que recibió un soborno por la adquisición del sistema de espionaje Pegasus cuando fue Presidente, Enrique Peña Nieto aseguró que no estaba en sus facultades asignar contratos a empresas o prestadores de servicios.

"Yo fui Presidente, Gobernador de un estado y nunca me he desempeñado en ningún área de la administración pública que no fueran estos importantes cargos de responsabilidad política, en donde el Presidente o el Gobernador (...) sean responsables de asignar contratos a empresa o prestador de servicio alguno, no está en nuestro ámbito de competencia, no nos corresponde, yo no doy línea ni di línea nunca de asignar contratos a tal o tal proveedor, no es mi tarea.

"Como Presidente me dediqué, a dictar líneas de conducción hacia donde queríamos ir como país, a desarrollar proyectos de infraestructura a través de las áreas responsables de hacer las contrataciones correspondientes para tales fines y nada más", dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

El diario israelí The Marker difundió el fin de semana el litigio entre los empresarios Avishai Neriah y Uri Ansbacher, dueño de Grupo KBH, proveedor del software Pegasus, debido a diferencias por una presunta "inversión", es decir soborno, hacia el ex Mandatario priista.

Peña Nieto aseguró que en México se retomó y tergiversó la nota original publicada en Israel -que además tampoco la hace objetiva-, para después enredarla y hacer otro tipo de "insinuaciones", las cuales son falsas, no tienen sustento y hay dolo y mala fe con su difusión.

Al ex gobernante dijo llamarle la atención que los medios mexicanos que retomaron esa información se tardaron horas en publicar su aclaración que hizo pública sobre esas insinuaciones dolosas para poner en duda su honorabilidad.

Ayer, el ex Presidente negó haber recibido 25 millones de dólares durante su Gobierno por la adquisición en 2014 del sistema de espionaje Pegasus.

"Lamento encontrarme con notas que, sin el mínimo rigor periodístico, hacen afirmaciones a la ligera y dolosamente. Totalmente falsa la nota sobre supuestas aportaciones. Es una insinuación carente de sustento alguno. Queda la duda, en interés de quiénes, se hace tal publicación", posteó en redes sociales.