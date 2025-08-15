Tras desabasto de combustible, pasan pipas de Sedena a Pemex

Quintana Roo, México.- La Presidenta Claudia Sheinbaum explicó que las pipas antihuachicol de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pasarán a Petróleos Mexicanos (Pemex) y tras el desabasto del combustible en distintas zonas del País.

"No, no hay desabasto y cualquier problema que tenga que ver con contratos a transportistas se está resolviendo. No hay desabasto de combustible, hay combustible, es más un tema de transporte, que ya se está resolviendo", expresó.

"Una parte de estas pipas (adquiridas en el sexenio pasado) seguía administrándola la Secretaría de la Defensa Nacional y ahora van a pasar a Petróleos Mexicanos, es parte del tema que se está viendo en este momento, pero está resuelto y no hay problema de abasto", agregó.

Una estricta revisión en aduanas, paro de trabajadores y falta de pagos a proveedores de última milla por parte de Pemex están provocando que desde el martes pasado haya retrasos en el suministro a estaciones de servicio de gasolina y una reducción en los días de inventario.

La Agencia Nacional de Aduanas de México modificó el procedimiento de despacho ante el combate al huachicol fiscal, pues intensificó las revisiones de calidad, cantidad y trazabilidad, reportó una fuente que pidió el anonimato.

Esto ha retrasado los despachos aduanales de salida de combustibles, pues pasaron de entre 2 y 4 horas a entre 9 y 72 horas, lo que ha provocado demoras en la entrega final de las gasolinas, afectando incluso a Pemex, expuso la fuente.

Además, la ferroviaria Kansas City Southern México modificó su política de transporte y ahora moviliza el combustible hasta tener certeza de su legalidad, explicó.Esto ha provocado que los días de inventario se redujeran de tres a 1.5 días, agregó.

Terminales de almacenamiento como la que se ubica en San Juan Ixhuatepec se quedó seca, impactando el abasto en algunos municipios conurbados del Valle de México y provocando compras de pánico ante posible desabasto, explicó.

Según la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, desde el martes algunas estaciones han reportado retrasos en el suministro de Magna y Premium, sobre todo la primera.

Anoche, Pemex informó que, ante las afectaciones en la distribución de gasolinas en la CDMX y zona conurbada, durante las próximas horas se incorporarán unidades adicionales de reparto.

En 2019, bajo el Mandato de Andrés Manuel López Obrador, el Gobierno federal compró 612 autotanques como parte de la estrategia para abatir el desabasto de combustibles y combatir el huachicol, y eran operadas por la Sedena.