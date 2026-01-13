Pemex y Sener alistan informe sobre combate al huachicol fiscal

CIUDAD DE MÉXICO.- Al ser cuestionada sobre los avances para disminuir el huachicol fiscal y reducir la dependencia del extranjero en la producción de fertilizantes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que este miércoles Petróleos Mexicanos (Pemex), junto con la Secretaría de Energía, presentará un informe detallado sobre los resultados obtenidos en 2025 y los proyectos de largo plazo de la empresa productiva del Estado.

¿Qué acciones se están tomando contra el huachicol fiscal?

Durante su conferencia matutina, la Mandataria explicó que el objetivo es dar continuidad a las acciones estratégicas de Pemex y transparentar el trabajo realizado en materia de control de combustibles, importación y distribución en todo el país. "Mañana viene Pemex con la Secretaría de Energía para informarles el proyecto de largo plazo, los resultados de 2025 y la continuidad de los trabajos; vamos a pedirle a la Secretaría de Energía que presente todo lo que se ha hecho relacionado con el control del combustible en nuestro país, desde la distribución hasta la importación", afirmó.

Detalles sobre la producción nacional de fertilizantes

En relación con el combate al huachicol fiscal, Sheinbaum detalló que se han fortalecido los mecanismos de supervisión al transporte de combustibles, mediante un sistema de códigos QR que concentran la información completa de cada cargamento. "Los que transportan combustible tienen un QR con toda la información; la Guardia Nacional puede detenerlos para revisarlo y, si no cuentan con el QR o no cumplen con la normatividad, el vehículo es detenido", explicó.

Mecanismos de control en el transporte de combustibles

Sobre la producción de fertilizantes, la Presidenta destacó que gran parte de estos insumos se entregan de manera gratuita a pequeños productores, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, mientras que otra parte se destina a la exportación. No obstante, subrayó que el gobierno federal invertirá más recursos para fortalecer la producción nacional. "El objetivo es que se produzcan en México los fertilizantes que se consumen en México", señaló, al destacar, que esta estrategia busca garantizar la soberanía alimentaria y reducir la dependencia de insumos importados.