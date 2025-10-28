Pemex reduce números rojos

Petróleos Mexicanos (Pemex) perdió 61 mil 242 millones de pesos en el tercer trimestre de 2025, de acuerdo con su reporte trimestral presentado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Esta pérdida es menor a la reportada en el mismo lapso de 2024, cuando el resultado neto fueron números rojos por 161 mil 455 millones de pesos.

¿Qué ocurrió?

"Durante el tercer trimestre de 2025 (3T25), Petróleos Mexicanos (PEMEX) operó en un entorno marcado por presiones en los precios internacionales del crudo y desafíos técnicos derivados de la maduración de campos estratégicos. En este contexto, la empresa mantuvo una operación resiliente, con resultados sólidos en producción, refinación y disciplina financiera", expuso la empresa en su informe.

¿Cuál es la situación de la deuda de Pemex?

Por otro lado, al 30 de septiembre de 2025, el saldo de la deuda se ubicó en 100.3 mil millones de dólares al 30 de septiembre de 2025, con un incremento de 2.7% derivado de una operación que se reportó para atender vencimientos de corto plazo.