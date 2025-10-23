Tras derrame, Pemex reactiva las operaciones de oleoducto

La empresa petrolera estatal mexicana anunció el miércoles que reactivó las operaciones de un oleoducto en el sureste del país tras reparar los daños en su estructura que ocasionaron un derrame que se extendió por ocho kilómetros en el río Pantepec, en el estado de Veracruz, afectado por fuertes lluvias.

Petróleos Mexicanos (Pemex) no ofreció estimaciones del volumen de hidrocarburo que se extendió por el río, pero sí indicó en un comunicado que, hasta el martes, se habían recuperado más 180,000 litros, el equivalente a más de 1,132 barriles.

La energética dijo que el oleoducto ubicado entre los municipios de Poza Rica y Ixhuatlán de Madero, al norte de Veracruz, "reanudó operaciones de manera segura, conforme a los protocolos de seguridad".

¿Qué ocurrió?

La reactivación se acordó luego de reparar los daños que sufrió la estructura, indicó la petrolera estatal sin ofrecer detalles. El derrame del combustible coincidió con unas severas inundaciones provocadas por unas torrenciales lluvias que afectaron distintas regiones de Veracruz durante la segunda semana de octubre.

El anuncio se produjo un día después de que Pemex confirmó que los daños en la instalación provocaron un derrame en el río Pantepec, a la altura del municipio de Álamo.

Sobre ese incidente, la petrolera dijo el miércoles que "mantiene intensas labores de limpieza, contención y remediación ambiental" en la zona del río, pero no precisó qué daños ambientales se produjeron ni la cantidad de crudo que cayó en el afluente.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El río Pantepec, de unos 130 kilómetros de largo, nace en las montañas del estado central de Hidalgo y baja hacia la Llanura Costera de Veracruz para desembocar en el Golfo de México frente al municipio de Tuxpan, donde abastece de agua a muchas comunidades de la zona.

Pemex informó que en el área están operando más de 80 unidades terrestres y fluviales, entre las que se incluye una embarcación especializada en la atención de emergencias y cinco lanchas desplegadas para el rastreo, la contención y el acceso seguro a áreas críticas. Además, están actuando 48 cordones oleofílicos, que atraen y absorben líquidos oleosos, 13 barreras marinas y once retroexcavadoras.

René Téllez, director de Protección Civil del municipio de Tuxpan, dijo a The Associated Press que autoridades ambientales, de Pemex y de la Secretaría de Marina están trabajando en el río para atender el derrame que se reportó el 16 de octubre y que fue controlado por la petrolera tres días después.