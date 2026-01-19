Pemex eleva 66% inversión en fracking

CIUDAD DE MÉXICO.- Petróleos Mexicanos (Pemex) aumentará 66% su inversión en 2026 para la extracción de hidrocarburos mediante fragmentación hidráulica, conocida como "fracking", en comparación con el año pasado. Según información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la petrolera destinará 4 mil 16 millones de pesos al programa Aceite Terciario del Golfo, frente a los 2 mil 423 millones de pesos de 2025.

El programa Aceite Terciario del Golfo, anteriormente llamado Proyecto Paleocanal de Chicontepec, se ubica en el noreste del país y abarca 4 mil 243 kilómetros cuadrados con 29 campos divididos en ocho sectores. En 2024 produjo un promedio de 15.7 mil barriles diarios de petróleo crudo, una caída de 9.2% respecto a 2023, debido principalmente a la disminución de presión en ciertos yacimientos.

Chicontepec ha sido históricamente reconocido como un yacimiento complejo y costoso de explotar en comparación con las grandes reservas del sureste del país. Desde 1978 se identificó como un recurso geológico continuo, cuya explotación rentable requiere métodos no convencionales como la fracturación hidráulica, técnica que ha generado controversia ambiental por posibles daños a mantos freáticos y aguas superficiales.

El aumento de inversión ya había sido adelantado por el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, quien destacó que los recursos convencionales se están agotando y que México aún cuenta con potencial en hidrocarburos no convencionales. Señaló que la decisión sobre su explotación es clave para determinar si el país seguirá siendo petrolero o avanzará hacia la transición energética.

Expertos coinciden en que la estrategia presenta retos técnico-geológicos significativos. Miriam Grunstein, de Rice University, señaló que los campos de Chicontepec son difíciles de perforar y sugirió que Pemex busque alianzas en aguas profundas. Por su parte, Ana Lilia Moreno, de México Evalúa, indicó que la decisión responde a razones económicas, dado que las cuencas del noreste mexicano continúan los yacimientos que actualmente se explotan en Estados Unidos.