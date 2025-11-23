Contrato millonario vincula a la petrolera con Miss Universo

Como si hiciera falta drama en Pemex, la petrolera se encuentra nuevamente en el ojo del huracán, ahora vinculada al certamen Miss Universo. La empresa otorgó un contrato para la construcción de ductos terrestres por 745 millones de pesos a las compañías Servicios PJP4 de México y Soluciones Gasíferas del Sur.

Esta última empresa está ligada directamente a Raúl Rocha, copropietario del certamen Miss Universo, lo que ha generado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés. Pemex incluso felicitó en redes sociales a Fátima Bosch por su victoria, destacando que es hija de Bernardo Bosch Hernández, empleado de la petrolera.

¿Qué ocurrió?

Medios colombianos han reportado que existen quejas sobre irregularidades en la decisión final del certamen. Además, Rocha ha sido señalado en otros casos polémicos, como el casino Royal en Monterrey, lo que aumenta la controversia alrededor de la relación entre la petrolera y los involucrados.

Respecto al contrato, Pemex aclaró que se otorgó mediante un concurso abierto y se formalizó el 7 de febrero de 2023, defendiendo la legalidad del procedimiento. Sin embargo, la vinculación familiar y empresarial con el certamen ha sido motivo de críticas y sospechas en medios nacionales e internacionales.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Mientras tanto, Bernardo Bosch Hernández aparece como coordinador ejecutivo B en el área de exploración y producción de Pemex, lo que refuerza las preguntas sobre la transparencia de los procesos y la posible influencia de relaciones personales en decisiones de contratación de la petrolera.