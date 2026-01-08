En 2026 va a ser muy importante el trabajo de Pemex: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que en 2025 Pemex subió su calificación por todas las calificadoras y celebró que "va muy bien".

En su conferencia mañanera de este jueves 8 de enero en Cuernavaca, Morelos, Sheinbaum Pardo indicó que este año que inicia, va a ser muy importante el trabajo de Pemex.

Acciones de la autoridad en la deuda de Pemex

Para la deuda de proveedores, recordó que se creó un instrumento especial también para garantizar la inversión del 2025.

"Este 2026 va a ser muy importante el trabajo de Pemex en distintas áreas, tanto en la producción de petróleo y de gas, como en la transformación, tanto en refinación, que ya alcanzamos el 80% de la producción; más bien del consumo nacional con producción de Pemex, como lo que tiene que ver con la petroquímica también", expuso.

"Pemex va muy bien, trabajando muy bien y fueron acciones que se realizaron con todo el marco necesario y supervisado por Secretaría de Hacienda", dijo la Mandataria federal.

Producción de petróleo y gas en Pemex

Mencionó que incluso ha habido premios internacionales para la Secretaría de Hacienda "por el trabajo que hicieron relacionado con la administración de la deuda de Pemex": "Entonces se ha hecho de manera muy profesional y con mucha creatividad, y de manera muy transparente".