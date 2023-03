Pelean los diputados por migrantes muertos

Ciudad de México

Previo a ello, los diputados de Morena se pelearon con los legisladores de oposición.

El priista Ildefonso Guajardo pidió una disculpa a la comunidad migrante a nombre de su grupo parlamentario.

"Por la irresponsabilidad del gobierno por los migrantes fallecidos, el error lo cometimos al aceptar convertir a México como tercer país seguro, sin tener las condiciones de garantizar sus derechos humanos y sin contar con los protocolos necesarios para podernos responsabilizar", declaró.

El legislador tricolor sostuvo que esta no es una tragedia más de migrantes a manos de tata de personas, sino una tragedia en manos y en la responsabilidad del gobierno mexicano: "Si no podemos garantizar sus derechos, no permitamos una negociación que concedió este gobierno en hacernos tercer país seguro sin poder cumplir con las responsabilidades que eso conlleva".

Por su parte, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Soraya Álvarez, exigió a la federación la atención urgente a la crisis migratoria que se vive en el país.

"Necesitamos sensibilidad por parte del Gobierno Federal; la tragedia que hoy estamos viviendo y que hoy ha puesto de luto a los juarenses se hubiera evitado con una política adecuada; exijo que la federación atienda de manera urgente la crisis migratoria", declaró.

En defensa de esta administración, la diputada de Morena, Andrea Chávez Treviño, condenó enérgicamente el origen del siniestro que privó de la vida a nuestros hermanos migrantes, pero señaló que "no es momento de protagonismos"; "y si a esas vamos, reconozcan que la ley de migración que está vigente, es de ustedes".