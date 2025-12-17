Historial de peleas en el Congreso de la Ciudad de México

La pelea del pasado lunes en el Congreso de la Ciudad de México no fue un hecho aislado. Durante la discusión de un dictamen para desaparecer al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas (Info CDMX), diputadas de Morena y del PAN protagonizaron gritos, empujones, jalones de cabello e insultos. La diputada del PAN, Daniela Álvarez, denunció desde la tribuna la ruptura de un acuerdo político y anunció que su bancada tomaría la tribuna.

¿Qué ocurrió durante la pelea en el Congreso?

El presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, intentó mantener el orden, pero los gritos impidieron continuar con la sesión. La diputada del PRI, Tania Larios, subió al área de sonido para tomar los micrófonos, mientras legisladoras morenistas intentaban impedirlo. En medio del caos, se registraron jalones de cabello entre Daniela Álvarez, Yuriri Ayala, Claudia Pérez y Rosario Morales, mientras Olivia Garza tocaba la campana y la bandera monumental se desprendió.

Detalles sobre la confrontación entre diputadas

No es la primera vez que los diputados locales protagonizan confrontaciones físicas. En marzo de 2023, un pleito por un micrófono derivó en arañazos y empujones entre diputadas de Morena y PAN durante un Punto de Acuerdo, con participación de Gabriela Salido, Marcela Fuente, Ana Villagrán y Circe Camacho, entre otras.

En diciembre de 2022, el entonces legislador Jorge Gaviño y Jesús Sesma llegaron a los golpes por desacuerdos sobre un dictamen de la Ley de Bienestar Animal, generando empujones, patadas e insultos en los pasillos del Congreso.