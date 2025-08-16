Pedro Haces, diputado de Morena, recibe estrella en Las Vegas por corridas sin sangre

Entre las 21 personalidades de México que tienen una estrella en el Strip de Las Vegas, está el diputado morenista Pedro Haces, conocido allá como "Don Bull" por el espectáculo taurino sin sangre que llevó a esa ciudad.

La develación de la estrella del morenista tuvo lugar el 22 de julio de 2011.

La estrella fue la primera otorgada a un personaje taurino, al impulsar en Las Vegas corridas "bloodless" (sin sangre), de acuerdo con medios especializados.

Además de ser diputado por Morena, Haces es secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México.