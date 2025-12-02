Los aranceles de EU podrían reducirse, pero no eliminarse

Aunque hay expectativas positivas sobre la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no se espera que vayan a quitarse los aranceles ni que vaya a haber un regreso al libre comercio, afirmó el presidente ejecutivo de la American Chamber Mexico (Amcham), Pedro Casas Alatriste. En conferencia de prensa al término de la presentación del Séptimo Sondeo de Piratería que hizo la Amcham, junto con Lexia y Clarke Modet, se le preguntó al líder de la cámara si se espera que el mandatario estadounidense quite los aranceles a las importaciones de productos mexicanos, a lo que dijo:

"Sí podría haber una reducción de aranceles, habría que ver específicamente en dónde, cuánto, cómo, pero si dejarles el mensaje que no creo que estemos entrando a un mundo de nuevo, de cero aranceles, tampoco creo que eso vaya a suceder", expuso.

¿Qué dijo Pedro Casas Alatriste sobre el T-MEC?

Agregó que a principios de enero podría haber un acercamiento de los mandatarios, el estadounidense, Donald Trump con la mexicana Claudia Sheinbaum. Casas aseguró que la revisión irá a buen puerto, será trilateral y "probablemente va a poner un acento mayor a la integración regional, veremos a la región distanciándose de China, homologando más regulaciones y certificaciones y al mismo tiempo vamos a tener al mundo entero viendo cómo se lleva el mundial de futbol".

Impacto del Mundial 2026 en las inversiones en México

Respecto al Mundial del 2026, el presidente de la Amcham enfatizó que "el mundo nos va a estar volteando a ver, en un contexto de mayor integración y mayor coordinación entre los países y eso dará va a dar más certidumbre y probablemente a mediados del 2026 en adelante compartiremos buenas noticias como el nearshoring 2.0."