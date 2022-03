Pedirá NL cuentas a Pemex por contaminación de noche

"Por supuesto que no se vale y no vamos a dejar que si estamos aquí en Nuevo León todos luchando contra el medio ambiente, impuestos verdes, industria, vivienda, gobierno, pedreras, en la noche como si no tuviéramos la tecnología para ver que contaminan, suban la llama y eso no lo vamos a permitir.

"Mañana con Alfonso (Martínez) vamos a hacer un exhorto, un extrañamiento (a la Refinería de Cadereyta)", recalcó.

Sobre el litigio que emprendió Pemex para no pagar el impuesto verde que aplica a partir de este año a las industrias que contaminan, el Mandatario confió en que lo ganen en definitiva y la paraestatal tenga que pagar.

"Tienen todo el derecho de ampararse como todos los ciudadanos en contra de la reforma verde que les va cobrar caro a quien contamine por saltar la norma de tolerancia de partículas que emiten al aire.

"Presentaron amparo, les negaron suspensión y estamos seguro que vamos a ganar el asunto porque esto ya pasó en otros Estados como Tamaulipas y Zacatecas, y el Poder Judicial dijo claramente que el que contamina paga, no importa si eres público, privado o Pemex, o inclusive Gobierno del Estado. Es un intento jurídico y estoy seguro que lo vamos a ganar", expuso el Ejecutivo.

El norte reveló hoy que mientras que en tribunales pelea para no pagar el impuesto ambiental de Nuevo León, Pemex acelera por las noches el "baño" de contaminantes emitido por la Refinería de Cadereyta sobre el área metropolitana.

Gigantescas y densas columnas de humo, que salen principalmente de dos chimeneas, y fuertes olores a azufre, se desprenden de la Refinería a partir de las 20:00 horas, cuando cae la mayor parte de la actividad de la Ciudad y la gente duerme.