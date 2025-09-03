Vinculan a proceso a exsecretario de Educación y Cultura de Sonora

El daño patrimonial resultado de los delitos de peculado imputados a exfuncionarios de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) asciende a un monto aproximado de 290 millones de pesos, reveló el fiscal Anticorrupción de Sonora, Mauricio Ibarra Romo.

Por este motivo fueron vinculados a proceso el exsecretario de la SEC, José Víctor 'N' y otro funcionario de nombre Francisco Alberto 'N'.

Ambos eran funcionarios en la administración de la exgobernadora Claudia Pavlovich.

El titular de la FAS Sonora detalló que la denuncia se interpuso en septiembre de 2021 y tras una investigación exhaustiva se ha integrado una carpeta de investigación sólida, misma que ha servido para acreditar ante el Juez la probable responsabilidad de los imputados.

Actualmente, los señalados, quienes se encuentran en un Centro de Reinserción Social (Cereso) bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Detalló también que el hecho que se imputa a los señalados comprende un desvío de recursos del presupuesto de la dependencia hacia una empresa particular, la cual nunca cumplió con lo ofrecido y además se transfirieron fondos sin las autorizaciones debidas, a lo largo de los ejercicios fiscales de 2018, 2019, 2020 y 2021, llegando a un monto total que ronda los ya mencionados 290 millones de pesos.

'Están acusados de peculado y de incumplimiento de un deber legal. El caso de peculado es porque durante los cuatro ejercicios fiscales desviaron recursos que son procedentes de la partida 1000, que es servicios personales, la desviaron para otro propósito, para la contratación de un esquema de beneficios múltiples, así lo llamaron', explicó.

Estos recursos, agregó, estaban destinados a servicios personales de los trabajadores, tales como nóminas y diversas prestaciones, y fueron depositados en fideicomisos, primero en un banco y después en una Sociedad Financiera de Objeto Limitado (Sofol).

Por estos hechos, mencionó, se cuenta además con otras órdenes de aprehensión por ejecutarse en contra de exservidores públicos, así como un particular, quienes también figuran como probables responsables en este esquema de corrupción.