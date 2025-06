Pausan redadas en granjas, restaurantes y hoteles en EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido detener las redadas en granjas, hoteles y restaurantes, según una orden emitida por un alto funcionario del ICE, informó New York Times.

"A partir de hoy, por favor, suspendan todas las investigaciones y operaciones de control en lugares de trabajo relacionados con la agricultura (incluyendo acuicultura y plantas empacadoras de carne), restaurantes y hoteles", escribió en el mensaje. El correo electrónico explicaba que las investigaciones relacionadas con "trata de personas, lavado de dinero y tráfico de drogas en estas industrias están permitidas", pero indicaba, crucialmente, que los agentes no debían realizar arrestos de "colaterales no criminales", en referencia a personas indocumentadas que no se sabe que hayan cometido ningún otro delito.