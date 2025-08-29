Fuerzas federales y municipales se unen por la seguridad en Ecatepec

Con el despliegue de operativos, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss reforzó la seguridad en colonias de la región de Tulpetlac, en Ecatepec, Estado México. En las acciones participaron 250 elementos de fuerzas federales, estatales y municipales.

Los operativos buscan la proximidad social, así como inhibir delitos de alto impacto en esta región. De acuerdo con la alcaldesa, este operativo es "para que la gente se sienta segura, desde la periferia de la Sierra de Guadalupe hacia la centralidad", además, aseguró que se está invirtiendo una estrategia "por la seguridad y tranquilidad de la gente.

El despliegue partió del Sector 5 de seguridad en la colonia Margarita Maza de Juárez, con la movilización de 30 patrullas de la policía municipal en coordinación con Marina, Sedena, Guardia Nacional y policía estatal, quienes patrullaron en colonias de la región de Tulpetlac, como Ampliación Tulpetlac, Xochitenco, El Ostor, Lomas de San Carlos y El Parque.

En su recorrido, la alcaldesa hizo un alto en el Centro de Salud Xochitenco del IMSS para dialogar con usuarios, donde afirmó que el objetivo es reivindicar el papel de la policía municipal para garantizar la tranquilidad para las familias y reconoció que el reto es reducir los tiempos de respuesta en la parte alta.

El comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Edgar Machado Peña, subrayó que en el operativo participan las fuerzas policiales que integran el Mando Unificado Zona Oriente, que por primera vez suman esfuerzos por la seguridad.

"El propósito principal de estos patrullajes es disuadir cualquier actividad ilícita y dar la confianza a la ciudadanía que estamos patrullando en calles y colonias", afirmó.