Bills Vs Patriotas, con sabor a Playoffs

Los Patriots de Nueva Inglaterra (11-2) reciben a los Bills de Buffalo (9-4) en un duelo divisional que puede definir al campeón del Este de la Conferencia Americana y con sabor a Playoffs.

Se enfrentan dos candidatos a ser el Jugador Más Valioso. ¿Será que Josh Allen y los Bills le pasan la estafeta a Drake Maye y los Pats?

Los dirigidos por Mike Vrabel tienen ventaja de dos juegos sobre los Bills, que han sido dueños de la división por cinco años en fila. Pero, una victoria de los Pats les regresaría la corona que no se colocan desde 2019.

Allen es el vigente MVP de la NFL y está mostrando su mejor nivel. Ha lanzado para 3 mil 83 yardas, 22 touchdowns y 10 intercepciones, con 487 yardas por tierra y 12 anotaciones por la vía terrestre, igualando su propio récord de la temporada pasada.

Sin embargo, la sensación Drake Maye lidera la NFL en porcentaje de pases completados con un 71.5 por ciento, y ha lanzado para 3 mil 412 yardas, 23 pases de anotación y solamente seis intercepciones.

NFL / SEMANA 15

Browns Vs. Osos

12:00 PM

Cuervos Vs. Bengalíes

12:00 PM

Cargadores Vs. Jefes

12:00 PM

Bills Vs. Patriotas

12:00 PM

Commanders Vs. Gigantes

12:00 PM

Raiders Vs. Águilas

12:00 PM

Jets Vs. Jaguares

12:00 PM

Cardenales Vs. Texans

12:00 PM

Packers Vs. Broncos

3:25 PM

Leones Vs. Rams

3:25 PM

Panteras Vs. Santos

3:25 PM

Titanes Vs. 49ers

3:25 PM

Potros Vs. H. Marinos

3:25 PM

Vikingos Vs. Vaqueros

7:20 PM