Ninguna asociación logra convertirse en partido político: Consejera

Ninguna organización o agrupación cumplirá los requisitos para convertirse en partido político local en la Ciudad de México, adelantó la consejera electoral Melisa Guerra.

En rueda de prensa, detalló que 12 asociaciones presentaron su intención de convertirse en partido político local, pero únicamente siete cumplieron con los requisitos de aquel momento.

¿Qué agrupaciones intentaron registrarse como partidos políticos?

Estas siete agrupaciones: Agrupación Política Local ´Fuerza Popular Línea de Masas; Movimiento Laborista CDMX A.C.; Movimiento de Liberación Juvenil, A.C.; Voces Mayas por la Soberanía de México A.C.; Tlatoani Voz de Todos, A.C.; Constitucionalidad Democrática por México, A.C. y Ecos de Reconciliación, A.C., tenían que hacer asambleas y registrar a 20 mil afiliados.

"De estas siete agrupaciones, solamente dos de ellas tuvieron la posibilidad de hacer estas asambleas, pero ¿qué pasó con esas asambleas? o se cancelaban porque, digamos, nos daban el calendario, pero no nos confirmaban con la antelación que la propia normativa requiere, o en dos casos se llevó a cabo la asamblea, pero no de manera formal porque no tuvieron las personas necesarias", mencionó.

Y añadió: "¿Qué es lo que tenemos hoy de facto? Pues lo que tenemos hoy de facto es que ninguna de las siete agrupaciones cumplió con asambleas, y lo que dice la normativa es que hasta el 15 de enero tiene la posibilidad de solicitar el registro aportando todas las documentaciones, pero bueno, parte de la documentación es justamente que hayan cumplido con estas asambleas, cosa que ninguna agrupación cumplió; entonces, lo que esperamos es que no vamos a tener partidos políticos locales nuevos en este nuevo ciclo de seis años".

Detalles sobre el PRD y sus prerrogativas en la CDMX

Sobre el caso del PRD Ciudad de México, la consejera Sonia Pérez comentó que están esperando definitividad de los tribunales electorales para que la dirigencia local quede firme. Apuntó que las prerrogativas de este partido local las están guardando hasta que haya certeza en la dirigencia y responsable de las finanzas.

"Estamos reservando en este momento esas prerrogativas que corresponden a este partido político, y ya cuando tengamos una certeza de quién es la persona la cual va a administrar esas prerrogativas, y a la cual tendremos que hacer este depósito, pues lo podremos hacer de una manera completa de todo lo que le corresponde, y ya será el INE quien realice la fiscalización de esas prerrogativas", expuso.