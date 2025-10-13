Alito Moreno alerta sobre amenaza a la democracia

A 46 años de su fundación, la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal) enfrenta una lucha contra el ascenso y consolidación de los gobiernos autoritarios y autocráticos que socavan las instituciones democráticas, advirtió su dirigente, Alejandro Moreno Cárdenas.

En esta conmemoración, subrayó que esos gobiernos erosionan el estado de derecho y destruyen la división de poderes y la libertad de expresión, persiguen a los opositores y eliminan la pluralidad política, al tiempo que suprimen los derechos y libertades civiles.

El presidente de la Copppal señaló que estos gobiernos autoritarios y populistas representan una amenaza al sistema de partidos, al que manipulan y debilitan para consolidar su poder, construyendo un sistema de partido único con órganos electorales subordinados al régimen.

“La Copppal, organización de partidos democráticos, no va a permitir que la lucha que nuestros fundadores protagonizaron contra las dictaduras y los gobiernos autoritarios que anulaban la participación política y sometían a nuestros pueblos, sea una historia que se repita en América Latina y el Caribe”, enfatizó.

“Vamos a seguir dando la batalla en cada país donde se intente destruir los fundamentos de los sistemas democráticos, que dieron vida a la Copppal. El pensamiento de Gustavo Carvajal, José Francisco Peña Gómez, Omar Torrijos, Liber Seregni, Rubén Berrios, Jaime Paz, Jaime Roldos, Guillermo Ungo, Oscar Alende, Anselmo Sule, entre muchos otros compañeros fundadores de la Copppal, está vigente”, sentenció.

Alejandro Moreno recalcó que al recordar el nacimiento de la Copppal, “también honramos la resistencia y diversidad de nuestros pueblos, por eso ratificamos ante el mundo nuestro compromiso con la democracia, la paz, la soberanía, la libre autodeterminación de las naciones, la integración de la región y nuestra lucha por seguir teniendo una región libre de armas de destrucción masiva, un referente mundial en desarme nuclear”.