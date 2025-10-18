Alessandra Rojo de la Vega llama a la ciudadanía a recuperar el país

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, llamó a la ciudadanía a recuperar el país y devolver el poder a la gente.

La edil participó en el Relanzamiento del Partido Acción Nacional, que encabezó el presidente nacional Jorge Romero Herrera.

Alessandra Rojo de la Vega convocó a miles de personas para este acto, y encabezó el contingente que marchó del Monumento a la Madre al Ángel de la Independencia, donde pronunció un mensaje en el que urgió a reconstruir la política desde la valentía, la coherencia y los hechos, no desde los privilegios.

"Derrotamos un sistema corrupto hasta los huesos. Lo hicimos sin dinero, sin estructuras, sin privilegios. Lo hicimos con lo único que los corruptos nunca tendrán: valentía, verdad y corazón", expresó, al referirse a la elección por la alcaldía Cuauhtémoc en 2024.

Recordó que fue víctima de una agresión armada, acusada de violencia de género y su triunfo invalidado por decisión del tribunal electoral local, circunstancias, indicó, a las que pudo sobreponerse con el apoyo de la ciudadanía.

En presencia de liderazgos políticos de todo el país, Rojo de la Vega sostuvo el llamado a rescatar las causas de la gente.

"Ignorar ese llamado es dejar que el crimen organizado decida quién puede vivir en paz y quién no. Y eso no lo vamos a permitir", aseguró.

También subrayó que el respaldo ciudadano no es un cheque en blanco, sino una confianza que se gana con hechos.

Finalmente, convocó a construir un gran frente social que devuelva la dignidad y el equilibrio al país.