"Grave error" dejar a Marko Cortés como líder en el Senado, advierten

Por: El Universal

Diciembre 30, 2024 - 05:02 p.m.

La excandidata a la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Adriana Dávila, dijo que el nuevo presidente del partido, Jorge Romero, deberá nombrar en las secretarías del partido a personas que no estén ligados con el grupo de Marko Cortés y sería un grave error nombrarlo como coordinador en el Senado.

En entrevista, expuso que de cara al 2025 hasta este momento la nueva dirigencia no ha generado temas contundentes "que nos permitan decir que vamos a algo distinto, especialmente ante la problemática del país en materia de salud, de seguridad y evidentemente economía.

Consideró que si no se logra que el PAN se convierta en una fuerza importante y se queda sólo el papel de denunciar, será una oposición contemplativa y no oposición real, por lo que se requiere de una revisión profunda de lo que está pasando en las entidades federativas y dar muestras muy claras de que no está dispuesto a repetir el modelo que tuvimos durante los últimos seis años.

"Hay que esperar los nombramientos en las secretarías del partido, tienen que ser personas que no hayan estado en las anteriores dirigencias, que sus resultados puedan ser medibles", apuntó.

Respecto a las coordinaciones parlamentarias en el Congreso de la Unión, dijo que "sería un grave error que la coordinación en el Senado recayera en Marko Cortés, de quien ya vimos sus resultados, tiene que ser una persona distinta, que tenga la fuerza para confrontar a Adán Augusto López, para liderear a los panistas frente a los agandalles de Morena".

La también integrante de la Comisión Permanente del PAN indicó que de ninguna manera Acción Nacional puede tener coordinadores o liderazgos que tengan debilidades y que "quieran jugarle a ser buena gente", porque entonces "seremos una oposición contemplativa" y sin posibilidad de ganar elecciones.

Dávila consideró que se deben erradicar las alianzas con personajes del estilo de los Yunes, tampoco ligarse con los cabilderos del PAN en los estados y erradicar el reparto de notarías y cargos a los amigos del nuevo dirigente.

En el caso de los escándalos y pugnas al interior de Morena entre sus coordinadores parlamentarios, dijo que eso no significa que el PAN s seamos opción, es decir no basta estar como observadores de estos pleitos para creer que la gente va a creer y votar por nuestro partido.