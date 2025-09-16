Ponen nombre de heroínas a contingentes militares

CIUDAD DE MÉXICO.- La Presidencia de la República informó que, por primera ocasión en la historia, los contingentes del Desfile Cívico Militar del 16 de septiembre llevan nombres de mujeres que participaron en la lucha de Independencia y en la resistencia insurgente.

El agrupamiento histórico y de regiones indígenas fue denominado Josefa Ortiz Téllez-Girón, en reconocimiento a la Corregidora que desde su casa en Querétaro organizó reuniones para derrocar al gobierno virreinal y alertó a los insurgentes sobre la conspiración descubierta.

El Sistema Educativo Militar lleva el nombre de Leona Vicario, recordada por sostener con sus propios recursos al Ejército Insurgente y por su papel en el movimiento libertario.

La Defensa Nacional marchó bajo el nombre de María Manuela Molina, mujer indígena que envió recursos monetarios a la causa insurgente y fue nombrada Capitana por la Suprema Junta Nacional Americana.

El contingente de Justicia y Paz se identificó con Gertrudis Bocanegra, participante en el traslado de correos insurgentes en Michoacán.

En tanto, las Obras para el Desarrollo del País recibieron el nombre de Juana Guadalupe Arcos, líder militar de las fuerzas de Morelos y protagonista en la defensa de Cuautla en 1812.

El bloque del Plan DN-III-E y Plan Marina desfila como María Rita de la Trinidad Pérez Jiménez, espía insurgente que colaboró en la defensa del Fuerte del Sombrero en Guanajuato.

El contingente montado se presenta con el nombre de Mariana Rodríguez del Toro, quien en 1811 propuso un levantamiento en la Capital que incluía el secuestro del virrey y la toma de La Acordada.