Oxxo se une por primera vez a El Buen Fin 2025

En la edición número 15 de El Buen Fin tendrá novedades, por una parte, tendrá una duración de cuatro días y no de tres como regularmente se acostumbraba.

Ahora se realizará del jueves 13 al lunes 17 de noviembre, con el objetivo de impulsar más la economía del país. La otra novedad es que, el gobierno mexicano tocó las puertas de empresas que nunca habían participado o que dejaron de ser parte de ese evento.

Oxxo participará por primera vez en El Buen Fin, ya que en los 15 años que lleva de realizarse ese evento no había sido parte de éste.

Es la primera vez que participa Oxxo, dijo el director de Asuntos Corporativos de Femsa, Roberto Campa Cifrián, quien añadió que no habían participado anteriormente porque "pensamos que los requisitos eran complejos, pero nos explicaron que no hay que pagar una cuota sino se trata de ofrecer promociones atractivas para los consumidores".

"Oxxo no ha participado nunca en esta campaña, en este programa es la primera vez que participamos y sabemos que por sus características tenemos que encontrar promociones que resulten atractivas para los consumidores y estamos en eso", añadió.

La Secretaría de Economía dijo que la otra empresa que nuevamente se sumará es Walmart, cadena de tiendas de autoservicio que dejó de participar en 2019, año en que dejó de ser parte de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad), por lo que dejó de ser parte de El Buen Fin y en su lugar lanzó el "Fin de Semana Irresistible".

"A Walmart ya lo invitamos también. Ya decidieron participar. Vamos a trabajar también con ellos. Estamos platicando con ellos. Entonces, vamos muy bien. Estamos muy animados, estamos muy contentos", dijo el director general de Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía, Enrique Salomón Rosas.

Durante la presentación de "Oxxo, nuevo aliado de El Buen Fin", el funcionario comentó que esperan superar el número de empresas inscritas y el monto de ventas que se alcanzaron en 2024.

"El año pasado se inscribieron alrededor de ciento setenta y tantos mil comercios, negocios, establecimientos y estamos esperando superar la meta. Por eso...nos hemos dado la tarea de invitar a más y a más empresas, diciéndoles esto que presentamos, que es totalmente gratuito registrarse, participar, que es muy fácil hacerlo, que estamos a sus órdenes porque lo que queremos es que haya más ofertas a disposición del público", añadió.

En el evento el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Vidal Llerenas Morales, dijo que "es un momento importante para muchos mexicanos, es un fin de semana ideal para poder planear las compras, las compras navideñas, muchas otras de electrodomésticos, etcétera".

Consideró que al sumarse Oxxo al programa se amplía las oportunidades para que se beneficien más mexicanos, porque estas tiendas juegan un papel importante y añadió que se busca que la cadena de tiendas de conveniencia sume más productos hechos por pequeñas y medianas empresas (pymes), para que también se integren al sello Hecho en México.

El director de Asuntos Corporativos de Femsa añadió que como sucede con la economía que registra desaceleración "hemos tenido que hacer un esfuerzo porque se han apretado las ventas de algunos productos".

Sin embargo, comentó que "esta es una empresa que tenía 10 años cuando empezó la Revolución Mexicana" y salió adelante a pesar de las circunstancias.

Agregó que, si bien enfrentan hechos de inseguridad, "la característica, no solamente de Oxxo, sino de todas las tiendas de Femsa es que aquí no hay ninguna posibilidad de diálogo o de márgenes con el crimen organizado, aquí no hay ningún absolutamente relación o pago".