Reportan éxito en la activación en alarmas

El Gobierno de la Ciudad de México informó que la alerta sísmica durante el mega simulacro alcanzó una cobertura del 99.06 por ciento de los postes conectados al C5.

En conferencia de prensa, el titular del C5 Salvador Guerrero señaló que este es el mejor resultado en los últimos 10 años que tiene el organismo en la discusión de la alerta.

Guerrero detalló que de los 13 mil 992 sitios con los que se cuenta audio, la alerta se emitió sin inconvenientes en 13 mil 860 de ellos.

Por lo que solamente 132 lugares se reportaron fallas o la omisión del sonido de alerta, de los cuales en 51 se debieron a temas de la conexión de red, en 75 por fallas de energía eléctrica, y en cuatro por obras.

De acuerdo con el informe oficial, la participación ciudadana en este simulacro fue de alrededor de 8.1 millones de personas, y 25 mil 354 inmuebles registrados en la plataforma.

"Lo que se convierte en el máximo histórico que se ha tenido en estos simulacros, hasta el día de hoy. Y de los cuales, 16 mil 872, fueron establecimientos y edificios privados y 8 mil 482 fueron inmuebles públicos, de los tres órdenes de gobierno: escuelas, oficinas, infraestructura", añadió la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.