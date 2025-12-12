Sedema te invita al primer concurso de video "¡Truequelover del año!"

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) invita a la ciudadanía a participar en el primer concurso de video "¡Truequelover del año!"

Con el fin de reconocer y celebrar la participación de los asistentes del "Mercado de Trueque" durante el año 2025, y alentar la cultura del reciclaje y las acciones ciudadanas a favor del medio ambiente.

¿Cómo participar en el concurso de video Mercado de Trueque?

Cada persona deberá enviar un video original en el que demuestre de manera creativa su asistencia a mínimo cinco ediciones de las 15 realizadas este año del "Mercado de Trueque". Algunas especificaciones del video son:

Debe tener una duración máxima de 30 segundos, las fotografías deben ser propias y tomadas durante las ediciones, las fotos pueden ser de los puntos verdes, los productos del intercambio o de las diferentes áreas del mercado, los videos deben ser personales y grabados durante el evento, el formato puede ser horizontal o vertical, puede incluir música, texto, stickers e imágenes, siempre y cuando no infrinjan derechos de autor.

Los videos deben de publicarse en Facebook o Instagram y tienen que acompañarse de la etiqueta a Mercado de Trueque-Ciudad de México (en Facebook) o cultura_ambiental_cdmx (en Instagram). Además, deben colocarse los hashtags #MercadoDeTrueque y #CadaResiduoEnSuLugar. Además, el perfil debe ser público.

Una vez publicado el video en redes, los participantes deben realizar su registro al concurso en el siguiente enlace: https://forms.gle/LtVYX2bNpBHdbB3b6. La fecha límite para la inscripción es el miércoles 17 de diciembre del año en curso, a las 12:00 horas.

Detalles sobre el concurso de video y premios

Habrá tres kits de premiación, que estarán conformados con productos de intercambio del "Mercado de Trueque" y llevarán un reconocimiento por parte de la Dirección de Cultura Ambiental. Se entregarán el viernes 19 de diciembre a las 10:30 horas en el Centro de Cultura del Agua, ubicado en Av. Rodolfo Neri Vela 80, Bosque de Chapultepec, II Sección, Miguel Hidalgo, 11100, Ciudad de México.

Pueden consultar la convocatoria completa en: https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/eventos/truequelover.pdf.