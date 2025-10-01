Parques industriales y CFE avanzan en creación de paquetes especiales

La Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP) dio a conocer que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) creó los Paquetes Especiales de Energía para parques industriales.

La solución surge como respuesta a las necesidades expresadas por los miembros de AMPIP para tener opciones específicas para atender la creciente demanda energética del sector en condiciones de equidad con los objetivos nacionales de planeación energética.

"Este esfuerzo ha sido clave para diseñar estrategias que fortalezcan la infraestructura eléctrica nacional, garantizando condiciones de acceso equitativas que atiendan las necesidades de los parques industriales, como parte de la infraestructura estratégica para la atracción de inversión productiva y generación de empleo", indicó la AMPIP, en un comunicado.

Los paquetes contemplan esquemas flexibles de transmisión y distribución de energía eléctrica, generación modular con un enfoque sostenible, así como contratos de largo plazo y modelos llave en mano, con el fin de brindar seguridad operativa y acelerar la conexión eléctrica de los parques industriales.

Con este portafolio se busca dar atención a 477 parques industriales en operación, así como dar certeza al cumplimiento de la meta de 100 nuevos parques industriales planteados en el Plan México, en la cual participan los desarrolladores miembros de AMPIP.