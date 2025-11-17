Transportistas anuncian paro nacional para exigir mayor seguridad en las carreteras

A través de un video difundido en redes sociales, el director jurídico nacional de la Asociación Nacional de Transportistas ANTAC, Álvaro Martínez, anunció el paro nacional de transportistas en todo el país para exigir mayor seguridad en las carreteras el próximo 24 de noviembre.

El director hizo una invitación a los transportistas y personas en general a no salir a carretera por las movilizaciones.

¿Cuál es la razón del paro?

Martínez destacó que los índices de asaltos y problemas en las vialidades han ido a la alza y que el gobierno no ha resuelto las problemáticas. Invitó a la población en general a unirse para denunciar los peligros que hay al realizar un viaje por carretera en el país.

La protesta también se solidariza con el movimiento campesino ante los bajos precios de compra de sus productos, para exigir que el gobierno garantice una respuesta a sus necesidades.