´Preferimos parar a terminar muertos´, transportistas

´Preferimos parar a terminar muertos´, transportistasLos transportistas afirman que prefieren detener sus unidades que ser víctimas de delitos en las carreteras.
Transportistas del país sostuvieron este lunes un paro nacional y bloqueos en distintas autopistas para exigir condiciones mínimas de seguridad, luego de que el gobierno federal advirtiera la posibilidad de abrir carpetas de investigación contra David Estévez, líder de la Asociación Nacional Transportista (ANTAC).
¿Qué ocurrió?
La organización señaló que más de un millón de operadores se sumaron a la protesta, afirmando que prefieren detener sus unidades "a terminar muertos" en carreteras donde, según denuncian, entre 35 y 40 transportistas son víctimas de delitos cada día.
