Critican ‘manipulación’ en paridad de género

Como una “manipulación” calificó ayer Luisa María Alcalde Luján, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, los lineamientos que obligarían a postular únicamente mujeres en ocho municipios de Jalisco.

La morenista justificó la impugnación hecha contra el acuerdo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), el cual, insinuó, favorece a Movimiento Ciudadano.

Dicha medida reserva a puras candidatas las contiendas de Zapopan, Tonalá, Chapala, Autlán, La Barca, San Juan de los Lagos, Ixtlahuacán de los Membrillos y Poncitlán.

“¿Qué consideramos nosotros? Claro que se tiene que impulsar y garantizar que haya paridad en todos los procesos, pero tampoco puede haber manipulación.

“Porque, entonces, ahí sí: ‘a ver, ¿cómo está esto? ¿Dónde me conviene? ¿Cómo están aquí los perfiles de estos municipios? ¡Ah!, tengo fortaleza en mujeres, que esos municipios ahora toque mujer’. Que se respeten las reglas del juego, pero que no haya una manipulación, porque se utiliza el tema de género para manipular políticamente. En eso nosotros no estamos de acuerdo (...) Le pasa mucho a la derecha y su hipocresía”, manifestó Alcalde.