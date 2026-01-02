Rescatan a pareja perdida en el Pico del Águila

CIUDAD DE MÉXICO.- Dos personas que estaban extraviadas en el Pico del Águila, en la alcaldía Tlalpan, fueron rescatadas por policías y paramédicos del Escuadrón de Rescates y Urgencias Médicas (ERUM).

Acciones de la autoridad en el rescate

La pareja realizaba senderismo en un área del Circuito del Ajusco, pero al no volver y no ser localizados por teléfono, autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) activaron los protocolos de búsqueda.

Elementos del Agrupamiento Fuerza de Tarea "Zorros" y del ERUM, especializado en salvamento en zonas agrestes, se dieron a la búsqueda de la pareja. Mientras que un helicóptero del agrupamiento Cóndores realizó sobrevuelos en la zona hasta que se localizó al hombre y la mujer. El personal descendió hasta ellos y los llevó a la parte baja de la zona.

Detalles del rescate en el Pico del Águila

La pareja presentaba principios de hipotermia, mientras que la mujer sufrió varios golpes y laceraciones en rodillas y manos, aseguró la SSC. Posteriormente, el hombre y la mujer, al no requerir traslado a un hospital, se retiraron por su cuenta en un taxi.