Conductor intenta atropellar a una pareja tras reclamos en Mérida

Un violento hecho de tránsito, que se difundió en redes sociales, se registró en calles de Ciudad Caucel donde se observó el momento en el que un automovilista intentó atropellar a una pareja.

En el video se puede ver a la pareja exigir al conductor que se orillara para aclarar un hecho de tránsito, que al parecer ocurrió calles atrás y que obligó a la pareja a bajar de su automóvil para confrontarlo, ya que al parecer intentó cerrarles el paso.

En el video se alcanza a escuchar que la mujer le dice al conductor que sus hijos, con los que viajaba, estaban mojados mientras su pareja afirma ser de la "prensa federal".

Sin embargo, el automovilista reaccionó de manera violenta y aceleró su vehículo directamente hacia ellos, poniendo en riesgo su integridad física.

Comentarios señalaron que la pareja procedió de manera imprudente y peligrosa, pues debieron llamar a las autoridades para que mediara en el conflicto.