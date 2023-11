AMLO critica fallo de jueza para regresar a Lozoya su residencia

OAXACA, Oax

"Esto de la devolución de la propiedad tiene que ver con el mismo caso, pero está resuelto por un juez, no es el Poder Ejecutivo ni la Fiscalía, es una decisión de un juez, como las tenemos lamentablemente casi a diario, de jueces que deciden liberar estos bienes y cosas peores, dejar en libertad a presuntos delincuentes y siempre con argumentos, o, mejor dicho, con excusas o pretextos legaloides, porque no son capaces de ir al fondo y de entender de que se trata de justicia", dijo.





En conferencia de prensa matutina en las instalaciones de la 28 Zona Militar, López Obrador destacó que no se ha llegado a un acuerdo reparatorio con los abogados de Emilio Lozoya ya que difieren en los montos.

"No hay todavía un acuerdo. Nosotros lo que estamos planteando es la reparación del daño, que devuelva lo sustraído al Estado, a la hacienda Pública, lo que ilegalmente obtuvo, y hay diferencias en cuanto al monto, ellos están planteando creo que 20 millones de dólares devolver, y Pemex y Hacienda hablan de 100 millones de dólares, en esos términos, y por eso no se ha concedido la libertad condicionada, porque no hay ese arreglo", explicó.