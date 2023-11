AMLO no respalda a su hermano y prima Manuela para llegar al Senado

OAXACA, Oax.

"¿Usted respalda estas aspiraciones, de su prima y de su hermano?", fue cuestionado en su conferencia mañanera de este viernes 24 de noviembre en Oaxaca.





"¿De mi hermano, dices? ¡No, yo no respaldo, a mi familia no! Y yo tengo el acuerdo con mis hijos, que es mi familia más cercana, con mi esposa, de que mientras yo esté en actividad, ninguno puede ocupar cargo", dijo al mencionar que Beatriz Gutiérrez Müller no aceptó actuar como "primera dama".

"También eso hay que verlo en la ley, cuándo se da el caso de nepotismo, en qué condiciones, está establecido legalmente", dijo López Obrador también ante las intenciones de su prima Manuela Obrador de llegar a la Cámara Alta.

López Obrador destacó que su esposa alcanzó un ascenso a Nivel II como investigadora del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conahcyt), en tan solo tres años.

Ramiro López Obrador, hermano del Presidente de la República; Manuela Obrador, prima del Jefe del Ejecutivo federal, y Hugo López-Gatell, exsubsecretario de Salud, son algunos de los incondicionales de Andrés Manuel López Obrador que figuran para ocupar una curul en el Senador en 2024.

El miércoles pasado se observó en Tabasco a José Ramiro López Obrador, hermano del Mandatario federal, acompañado a la precandidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum.

En el acto, José Ramiro fue presentado como integrante del Consejo Nacional de Morena, pero decenas de militantes y simpatizantes lo recibieron al grito de: "¡Senador, senador!".

El también exalcalde de Macuspana confirmó en días pasados que busca un escaño en la Cámara Alta y que se anotó en el proceso interno de Morena.

Por su parte, la diputada federal Manuela Obrador, prima del Presidente, fue vista ayer en Palenque, Chiapas, acompañando a Sheinbaum Pardo.