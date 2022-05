Para ellas no hay festejo: claman por hijos desaparecidos

Madres de desaparecidos realizaron una protesta pacífica en la Fiscalía General de Justicia. Con pancartas, lonas y fotografías de sus desaparecidos se mantuvieron por poco más de una hora frente a la entrada de las instalaciones.

Manifestaron que este Día de las Madres, como otros más, ellas no tienen qué celebrar, porque no tienen a sus hijos y no saben de ellos. Alrededor de 40 personas de diferentes colectivos participaron en la protesta.

"En este 10 de mayo, Día de las Madres, que para nosotros no hay nada que celebrar, se nos está acabando el tiempo y no sabemos si tendremos la alegría de saber de nuestros desaparecidos.

"Somos muchos compañeros que tenemos años buscando a nuestros hijos e hijas que el Gobierno no les dio la seguridad", expresó Juana Catalina Estala Lozano, de 68 años. La madre de Juan Cruz Sánchez Estala, desaparecido el 2 de octubre del 2012, exigió a las autoridades que se investigue por igual las desapariciones de hombres y mujeres.

"Deben de buscar a todos, tanto hombres como mujeres, tienen la obligación de investigar y darle seguimiento.

"Falta voluntad a la Fiscalía, solo se escudan en argumentos como la falta de presupuesto, y solo cuentan con cinco fiscales para las más de seis mil carpetas (de investigación), tienen una gran deuda con las familias", mencionó.

Estala Lozano exigió justicia a las autoridades. "El amor de madre es lo que nos mantiene de pie para seguir luchando y demandando", agregó, "mis compañeras y yo somos una familia con el mismo dolor". "Por eso exigimos verdad y justicia, queremos saber dónde están nuestros hijos e hijas", indicó al hablar en nombre de sus compañeras.

