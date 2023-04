Corrige Armenta, pero sostiene iniciativa para eliminar INAI

"Hubo un error técnico porque no debe de ser a la Función Pública (a la que se le encargue el INAI), porque la Función Pública es un órgano central. En mi calidad de administrador público debo de inscribirla orientada a un ente autónomo, y ese ente es la Auditoría Superior porque es un ente que depende del Congreso de la Unión, asignado a la Cámara de Diputados", aclaró en entrevista.

En el texto original, Armenta sostenía que el INAI y la Función Pública "son instituciones que comparten objetivos y actividades y que, al tener puntos en común, se hace notar la posibilidad de que el INAI sea absorbido por la SFP, con el fin de tener un solo ente responsable de la Transparencia de la Información Pública".

"La bajé --repuso-- para reorientar que la Función sea en un ente del Poder Legislativo".

Pero se mantiene la propuesta de extinguir al INAI...

"Sí, sí. Manejan una gran cantidad de recursos que podría haber duplicidad de funciones".

"Hoy mismo. La bajé y la subo en minutos porque lo que hicimos es una corrección. Como hemos andado en todo esto, yo le encargué a mi área jurídica que lo hiciera, pero mi área jurídica cometió el error de adscribirla a la Función Pública cuando debe ser a la Auditoría".

¿Y qué piensa de las críticas que ha generado esta propuesta?

"Que son bienvenidas. Estoy en mi derecho: nadie puede violentar el derecho que tengo de presentar iniciativas".

"No. El propósito es austeridad, es cumplir con la obligación de la transparencia, con la rendición de cuentas".

"No, no. Rendición de cuentas es inherente al cargo. Estoy a favor de la transparencia. Que no le cueste a los mexicanos una burocracia de élite y que lo haga la Auditoría Superior de la Federación".