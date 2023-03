Ven 'imposible' cumplir fallo para elegir presidenta en INE

CIUDAD DE MÉXICO

La convocatoria aprobada por el pleno consideró dos quintetas formadas por hombres, una de solo mujeres y la cuarta con tres mujeres y dos hombres, de la cual saldría la Presidencia del INE. Con ello, quedan 12 hombres finalistas y 8 mujeres.

El Tribunal ordenó que la quinteta mixta sea solo de mujeres, con el argumento de que la Jucopo no consideró el principio de "alternancia de género" para definir la presidencia del INE, pues siempre ha sido encabezado por hombres.

"El TEPJF debiendo observar dicho principio (de certeza), en su lugar emite sentencias imposibles de cumplir, porque el TEPJF no tiene facultades para intervenir en el proceso de convocatoria pública que compete exclusivamente a la Cámara de Diputados, además de que sus resoluciones son extemporáneas y contradictorias", argumentó la Jucopo, en otro día más para no acatar la sentencia.

Los coordinadores acordaron enviar una serie de preguntas al Tribunal, para que los magistrados aclaren el sentido del último fallo y su coherencia con otras sentencias.

El texto indica que hay coincidencia en que el TEPJF excede sus facultades e invade las competencias exclusivas de la Cámara de Diputados.

"En la Jucopo hay coincidencia en que el TEPJF excede sus facultades e invade las competencias exclusivas de la Cámara de Diputados y considera que se van a preparar una serie de cuestionamientos dirigidos al TEPJF para que de manera pública aclare el sentido y la coherencia de sus sentencias.

Además, manifestaron que la sentencia del Tribunal afecta los derechos de los demás participantes, en referencia a los hombres inscritos y personas transgénero inscritas.

"Porque la certeza y certidumbre jurídica es fundamental en el sistema constitucional mexicano, la Jucopo manifiesta que en la ruta para el desahogo de las más recientes sentencias del TEPJF y las que eventualmente puedan llegar, esta representación popular va a defender los derechos de las personas aspirantes a ser tratados con igualdad y la misma consideración por la diversidad que representan, así como la competencia y soberanía de la Cámara de Diputados", sostiene el comunicado de consenso.

Alertaron que la modificación que ordena el Tribunal a la convocatoria fue notificada 11 días después del primer registro de personas aspirantes.

Ello, argumentaron, es una afectación significativa a los derechos de 664 ciudadanas y ciudadanos, "que con convicción democrática, buena fe y libertad acudieron desde el pasado 16 de febrero para inscribirse en la convocatoria pública más amplia desde la existencia autónoma de la autoridad electoral federal y nacional".

El presidente de la Jucopo, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, señaló que los magistrados están legislando con sus sentencias e invadiendo facultades.

Se quedó del texto de la sentencia, por la forma en que les ordenan modificar la convocatoria.

"¿Y qué es lo más grave?, que no dice 'modifiquen la convocatoria', dice 'publiquen estas modificaciones'; o sea, si quiera no, no", expresó.

Advirtió que no van a permitir que el Tribunal "desaparezca" a la Cámara de Diputados.

"Así debe de ser, que la Cámara de Diputados diga '¿qué, no existimos?' y entonces ¿la honorabilidad y la soberanía dónde quedan los conceptos?

"¿Vamos a ser el payaso de las cachetadas acá?, ¿y si no lo hacemos nosotros, pues qué clase de diputados somos, a quién representamos?, ¿no representamos al pueblo?, una postura ideológica, política, filosófica de pueblo de México que optó por nosotros o por Movimiento Ciudadano, o por el PRI o por el PAN", planteó.

Por su parte, el Presidente de la Cámara, el panista Santiago Creel, señaló que en la postura ante el Tribunal hay coincidencia entre la Jucopo y la Mesa Directiva, y que se considera promover una controversia constitucional si no se llega a un arreglo con los magistrados.

"No es una cuestión de género, sino es una cuestión competencial; inclusive, aquí sí podría caber controversia constitucional, yo no la descarto, no la encarto todavía, pero no la descarto.

"Debe de prosperar el diálogo y que eso es lo que debemos de hacer, pero siempre esta Cámara tendrá la facultad de frenar cualquier invasión a la competencia de la Cámara, a través de una controversia. Entonces, vamos a ver qué ocurre en las próximas horas o días", indicó Creel.

Señaló que este día haría una llamada al presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, para tener un acercamiento y evitar mayores afectaciones al proceso de selección de consejeros electorales.

"Y en esta ocasión, la Mesa Directiva va a actuar de manera paralela con la Junta de Coordinación Política, aquí estamos con una idea uniforme de cuál es nuestra competencia y cuál es la competencia del Tribunal. Haremos las gestiones, vamos a hablar con el presidente del Tribunal Federal Electoral, para ir rebasando esto y ya buscando una solución final", expuso.